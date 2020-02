Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Drei weitere Coronavirus-Fälle in Nordrhein-Westfalen festgestellt

In Nordrhein-Westfalen sind drei weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf sowie der Kreis Heinsberg mitteilten, handelt es sich um drei Menschen im Kreis Heinsberg, die mit dem Ehepaar Kontakt hatten, dessen Infektion zuvor nachgewiesen worden war. "Alle zeigen Grippesymptome und sind derzeit zuhause", hieß es in der Mitteilung.

Merkel spricht mit Kurz und Conte über Coronavirus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat wegen der Lage um die Coronavirus-Epidemie mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Italiens Ministerpräsidenten Giuseppe Conte telefoniert. Das gab Kurz über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. "Ich habe heute mit Ministerpräsident @GiuseppeConteIT und Bundeskanzlerin Angela Merkel über die aktuelle Situation in Bezug auf das Coronavirus gesprochen", twitterte der österreichische Kanzler.

Bundeswehrsoldat positiv auf neuartiges Coronavirus getestet

In Deutschland hat sich auch ein Soldat der Flugbereitschaft der Bundeswehr mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Der 41-Jährige sei in das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz eingeliefert worden, teilte der Sanitätsdienst der Bundeswehr am Abend via Twitter mit. Dort sei der Mann positiv auf das Virus getestet worden.

Container-Stellflächen in Hamburg wegen Corona-Epidemie immer knapper

Deutschlands Häfen bekommen die Auswirkungen der Corona-Epidemie in China zunehmend zu spüren. "Wir sehen einen Stau europäischer Container, und die Stellflächen, vorwiegend in Hamburg, werden entsprechend knapp", sagte Steffen Leuthold, Sprecher des Terminalbetreibers Eurogate, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Hintergrund sei die Tatsache, dass aus Europa immer weniger Waren in Richtung Volksrepublik verschifft würden, nun stapelten sich die Container vor allem im Hamburger Hafen und in Bremerhaven.

Mittelstandsumfrage: 25 Prozent spüren Folgen von Covid-19

Der deutsche Mittelstand blickt besorgt auf die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 in Europa und rechnet mit negativen Folgen für die deutsche Konjunktur. Eine aktuelle Umfrage des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) unter Unternehmern habe ergeben, dass rund 25 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen bereits jetzt die Folgen des Coronavirus spürten, sagte BVMW-Präsident Mario Ohoven dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. "Das ergibt sich schon aus den weltweiten wirtschaftlichen Lieferverflechtungen."

Erster Coronavirus-Fall in Dänemark bei Italien-Urlauber entdeckt

Auch in Dänemark ist ein erster Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus entdeckt worden. Betroffen sei ein Mann, der am Montag mit seiner Frau und seinem Sohn aus den Skiferien im Norden Italiens zurückgekehrt sei, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Er leide unter Husten und Fieber und sei positiv auf den Erreger getestet worden.

Trump sieht nur "sehr geringes" Risiko für USA durch Coronavirus

US-Präsident Donald Trump sieht durch das neuartige Coronavirus derzeit nur ein "sehr geringes" Risiko für die Vereinigten Staaten. Die USA seien "sehr, sehr" gut vorbereitet und hätten bereits wichtige Maßnahmen ergriffen, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er verwies unter anderem auf Einreisebeschränkungen für Nicht-US-Bürger aus betroffenen Gebieten.

Saudi-Arabien lässt wegen Coronavirus Pilger nicht ins Land

Saudi-Arabien schließt als Schutzmaßnahme gegen das neuartige Coronavirus seine Grenzen vorläufig für Pilger. Muslimische Gläubige, welche nach Mekka reisen wollen, erhalten vorerst keine Visa mehr, wie das Außenministerium in Riad mitteilte. Mekka, wo die heiligsten Stätten des Islam liegen, wird jeden Monat von zehntausenden Pilgern besucht.

USA und Südkorea verschieben wegen Coronavirus gemeinsame Militärübungen

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus setzen die USA und Südkorea geplante gemeinsame Militärübungen aus. Das für das Frühjahr geplante gemeinsame Training von Kommandozentralen werde verschoben, teilten die Streitkräfte beider Länder mit. Zuvor war in Südkorea die Alarmstufe wegen des Coronavirus auf den höchsten Grad heraufgesetzt worden. Das Land ist der größte Herd des Erregers außerhalb von China.

Bank of Korea lässt Leitzins unverändert

Die südkoreanische Notenbank hat ihren Leitzins unverändert gelassen, den Ausblick auf die Wirtschaftsentwicklung wegen der Coronavirus-Epidemie aber zurückgenommen. Den Leitzins behielten die Währungshüter unverändert bei 1,25 Prozent. Wegen der wohl schwächeren Exporte und einer nachlassenden Nachfrage als Folge der Epidemie rechnet die Notenbank für 2020 nur mit einem Wirtschaftswachstum Südkoreas von 2,1 Prozent. Die bisherige Prognose hatte auf 2,3 Prozent gelautet.

Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im Februar deutlich

Die deutschen Unternehmen sind im Februar deutlich zurückhaltender geworden bei der Suche nach neuen Mitarbeitern. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer fiel auf 98,1 Punkte von 99,6 im Januar. Dies ist der größte Rückgang seit Dezember 2008. "Der zu Jahresbeginn herrschende Optimismus auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist verflogen", kommentierte das Ifo-Institut.

Maas beklagt "schwere Rückschläge" im Bemühen um atomwaffenfreie Welt

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD hat die internationale Gemeinschaft zu mehr Anstrengungen für eine atomwaffenfreie Welt aufgefordert. Die im Atomwaffensperrvertrag vereinbarten Ziele hätten zuletzt "schwere Rückschläge" erlitten, beklagte er in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York.

Rumäniens Präsident beauftragt Finanzminister Citu mit Regierungsbildung

Drei Wochen nach dem Sturz der rumänischen Regierung per Misstrauensvotum hat Präsident Klaus Iohannis den bisherigen Finanzminister Florin Citu mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Der liberale Politiker solle die neue Regierung als Ministerpräsident führen, erklärte Iohannis in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Der 47-jährige Ökonom und Ex-Banker hat nun zehn Tage Zeit, um sich im Parlament einer Vertrauensabstimmung zu stellen.

