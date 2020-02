EURUSD arbeitet in der Korrektur zum vorangegangenen Abwärtsrutsch an einem bärischen Keil. CHFJPY hingegen probt erneut eine bullische Umkehr, während EURAUD dynamisch ans Jahreshoch läuft. EURUSD mit bärischem Keil Tickmill-Analyse: EURUSD mit bärischem Keil EURUSD ist nach dem Kursrutsch auf das Jahrestief bei 1,07779 USD in den Korrekturmodus übergegangen. Steigende Hochs und steigende Tiefs formen aktuell einen Keil aus, dessen Verlauf sich inzwischen über den Widerstand am Ausbruchsbereich ...

