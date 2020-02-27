Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 27.02.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 620 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 863443 ISIN: HK0020000177 Ticker-Symbol: WHL 
Frankfurt
27.02.20
09:06 Uhr
7,700 Euro
+2,150
+38,74 %
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
WHEELOCK & CO LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WHEELOCK & CO LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,450
5,700
07:00
7,500
8,000
10:46
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
WHEELOCK & CO
WHEELOCK & CO LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
WHEELOCK & CO LTD7,700+38,74 %