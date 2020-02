Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Moderna, Fossil und Microsoft.

> USA | Wall Street: Tagsüber hatten die Bullen Oberwasser. Die US-Indizes konnten sich von den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Handelstage erholen. Zu später Stunde machte sich dann aber doch wieder die Corona-Angst in den Anleger-Köpfen breit und nur der Nasdaq 100 konnte mit einem Plus in den Feierabend gehen. Mit 0,44 Prozent fiel dieses allerdings nicht sonderlich üppig aus. Der Dow Jones gab 0,5 Prozent ab, der S&P 500 büßte 0,4 Prozent an Wert ein.

Spektakuläre Kurssprünge erleben derweilen die Aktien von Unternehmen, die an Corona-Impfstoffen forschen…

ISIN: US78378X1072, US2605661048, US6311011026, US60770K1079, US34988V1061, US5949181045

