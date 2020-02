Unterföhring (ots) - Die dritte Folge der vierten Staffel "Das große Promibacken" erzielte am Mittwochabend in SAT.1 einen Staffelbestwert von 10,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.



Angelina Heger erhielt als "Bäckerin der Woche" die rote Schürze. Für Stefanie Hertel ist das Kuchen-Wettbacken vorbei. Fünf Promis backen am 4. März um den Einzug ins Halbfinale, den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck.



"Das große Promibacken" - immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.



