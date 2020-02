FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Aktienmarkt leidet unter den Auswirkungen des Coronavirus, doch es gibt auch Gewinner: Die Papiere des Biotech- und Gendiagnostikunternehmen Qiagen zählten am Donnerstag dazu.



Mit einem Plus von mehr als 3 Prozent eroberten sie im frühen Handel die Spitze im MDax und waren neben den Aktien von Dürr der einzige Wert mit Plus-Vorzeichen.



Am Markt wurde darauf verwiesen, dass das Biotech- und Gendiagnostik-Unternehmen nun mit der weltweiten Auslieferung von Coronavirus-Testkits begonnen habe. In einem sehr schwachen Gesamtmarkt setzten Qiagen damit ein positives Ausrufezeichen./ajx/zb



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

