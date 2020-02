Ballard Power setzt seine Talfahrt heute Morgen fort und geht dabei schon fast in den Sturzflug über. Nach einem Minus von 5,5% am vergangenen Donnerstag und 13,6% am Montag, büßte die Aktie gestern weitere 6,6% ein und steht heute schon wieder massiv unter Druck. Welche Aktien vom Wasserstoff-Boom am meisten profitieren, lesen Sie hier.

Mit diesem heutigen Kursrutsch entfernt sich Ballard Power immer weiter von der 10-Euro-Marke. ...

