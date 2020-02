Der Zementriese LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059) will seinen Aktionären für das Jahr 2019 eine Dividende in Höhe von 2 Franken (ca. 1,88 Euro) ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der weltweit größte Zementhersteller hatte im Vorjahr ebenfalls 2 Franken bezahlt. Die Generalversammlung findet am 12. Mai 2020 statt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 45,80 Franken (ca. 43,63 ...

