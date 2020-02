Hannover (www.anleihencheck.de) - Bei den deutschen Staatsanleihen setzte zur Wochenmitte eine Gegenbewegung ein, so die Analysten der Nord LB.Zwar dominiere das Coronavirus weiterhin das Geschehen an den Märkten, dennoch sei die Nachfrage nach Sicherheit nicht mehr so stark gewesen wie in den letzten Tagen. Auch bei den US-Staatsanleihen sei gestern zunächst eine Gegenbewegung feststellbar gewesen. Im Laufe des Handels habe sich jedoch das Blatt gedreht. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen seien 6/32 Punkte auf 101 18/32 Punkte gestiegen. (27.02.2020/alc/a/a) ...

