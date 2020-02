Genf und London (ots/PRNewswire) - DUOLAB, die revolutionäre, Beauty-Start-up der L'OCCITANE Gruppe führt ein völlig neues Gesichtspflege-System mit einem wegweisenden Ansatz im Bereich Gesichtspflege ein: eine unmittelbar an den Bedürfnissen der Haut orientierte Pflege. Das DUOLAB System, das eine ausgeklügelte App und ein Gerät zur Ausgabe des fertigen Produktes umfasst, nutzt KI-Technologie, um sich den ständig verändernden Bedürfnissen der Haut anzupassen, und zwar durch die Herstellung maßgeschneiderter, natürlicher Gesichtspflegeprodukte ohne Konservierungsstoffe, die frisch zubereitet, auf Anfrage erhältlich sind. Die neue Gesichtspflegelösung macht DUOLAB zur Pionierin der Kosmetikbranche der Zukunft. DUOLAB hat das Potential, nicht nur auf die Marken der L'OCCITANE Gruppe, sondern auch darüber hinaus ausgedehnt zu werden.Mithilfe der DUOLAB-App und einem einzigartigen Diagnose-Tool beurteilt DUOLAB das Hautprofil und die vorrangigen Bedürfnisse der Haut der NutzerInnen mithilfe von zwei hochmodernen Formen der künstlichen Intelligenz (KI), der Erkennung der Bedürfnisse der Haut und der Anpassung an ihre sich ständig verändernde Umgebung. Das System generiert ein individuell gestaltetes Pflegeprogramm mit klinisch geprüften Kapsel-Kombinationen, die auf der Grundlage von drei Basis-Feuchtigkeitspflegeprodukten und fünf aktiven Konzentraten entstehen. Die NutzerInnen laden die verschriebene Kombination in das Gerät, worauf ein patentiertes Emulgierungssystem innerhalb von 90 Sekunden eine frisch hergestellte Dosis des Produktes ausgibt. Die thermokosmetische Technologie von DUOLAB erwärmt die Creme und passt sie, zur effizienteren Absorption der Wirkstoffe, der natürlichen Hauttemperatur an.Die wissenschaftlich geprüften und an mehr als 1 300 Frauen getesteten Rezepturen von DUOLAB enthalten wirksame Pflanzen und pflanzliche Extrakte. Sie sind völlig frei von Konservierungsstoffen und damit der Hautflora zuträglich. Sie werden in sterilen, luftdichten Kapseln angeboten, wodurch ihr Sicherheit und Reinheit mindestens drei Jahre lang gewährleistet ist. Außerdem sind die Rezepturen frei von Silikon, Mineralölderivaten, synthetischen Parfums und Farbstoffen.Kunden können ihre Kapseln entweder unterwegs oder in Form eines 3-monatigen Abonnements kaufen; in diesem Falle erfolgt die Lieferung direkt nach Hause. Damit verwendete Kapseln richtig entsorgt werden, entwickelte DUOLAB ein eigenes Sammel- und Recyclingsystem in Zusammenarbeit mit TerraCycle. Für die im Rahmen des Kundentreueprogramms gesammelten Punkte können Kunden leere Verpackungen einfach in dem mit jedem Kauf gelieferten, vorausbezahlten Briefumschlag an DUOLAB zurücksenden oder sie in einer L'OCCITANE Boutique ihrer Wahl in Großbritannien und Irland abgeben.DUOLAB ist unter www.duolab.com und in ausgewählten Boutiquen von L'OCCITANE in Großbritannien und Irland und - noch vor dem Jahresende - auch in Asien erhältlich. Gerät: 250 £; einzelne Kapsel: 1,25 £ mit einem Rabatt von 20% im Rahmen eines "Day & Night Bundle" (112 £) und einem Rabatt von 14% im Rahmen eines "Day & Night Bundle" (60 £).Weitere Informationen erhalten Sie unter www.duolab.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1088910/DUOLAB_device.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1078680/LOCCITANE_Group_Logo.jpgKontakt:L'OCCITANE GroupMarianna Fellmann+41-(0)22-561-09-30groupcommunication@loccitane.comOriginal-Content von: L'OCCITANE Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100072581/100842801