NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Adyen nach Zahlen mit einem Kursziel von 1210 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Mohammed Moawalla konstatierte für den Zahlungsabwickler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie durchwachsene Ergebnisse für das zweite Halbjahr 2019. Der operative Gewinn habe unter dem Eindruck massiver Investitionen gestanden./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 08:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



NL0012969182

