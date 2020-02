München (ots) -- ProSiebenSat.1 Licensing produziert limitierte Auflage- Exklusiv im "The Masked Singer-Merchandise-Shop" Pink, putzig und ein Publikumsliebling: Das "Monster" begeisterte im letzten Jahr bei der großen ProSieben-Erfolgsshow "The Masked Singer" ein Millionenpublikum - nun wird der heimliche Liebling der Sendung als Plüsch-Monsterchen erhältlich sein. ProSiebenSat.1 Licensing bringt "Das Monsterchen" zum Start der neuen Staffel am 10. März 2020 auf den Markt.Pünktlich zur 1. Folge von "The Masked Singer" am 10. März um 20.15 Uhr auf ProSieben wird es exklusiv im neuen "The Masked Singer Merchandise-Shop" erhältlich sein. Die Licensing-Unit von ProSiebenSat.1 hat das Plüschtier als Limited Edition produziert. "Das Monsterchen" ist hochwertig produziert, ISO-zertifiziert, ca. 30 cm groß und kostet 24,95 Euro. Ab sofort sind im "The Masked Singer Fan-Shop" bereits viele coole Fan-Produkte zur TV-Show erhältlich. Dazu gehören diverse "Don't talk to me" Artikel, wie Hoodies, T-Shirts, Tassen und Turnbeutel. Alles erhältlich unterwww.the-masked-singer-shop.deKatharina Frömsdorf, ProSiebenSat.1 Starwatch/Licensing: "Mit unserem eigenproduzierten Monster-Plüschtier tragen wir nicht nur den zahlreichen Wünschen der vielen Fans Rechnung, die das Monster wiedersehen wollten. Das 'Monsterchen" ist vielmehr ein perfektes Beispiel für unsere große Fan-Welt, die wir rund um starke Marken wie "The Masked Singer" auf allen Plattformen schaffen".ProSiebenSat.1 LicensingProSiebenSat.1 Licensing ist seit vielen Jahren relevanter Player in der Lizenzbranche und der Partner, um Projekte mit führenden Marken aus dem Lifestyle- und Entertainment-Bereich umzusetzen.Die Erfolgs-Show "The Masked Singer"Die erste Staffel in Deutschland begeisterte mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 28,8 Prozent* (Z.14-49J) und ist damit die erfolgreichste ProSieben-Show seit Senderbestehen. Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in aufwändigen, überdimensionalen Kostümen auf, die sie komplett verhüllen. Das Rateteam und die Zuschauer können über die Identität der Stars hinter den Masken nur spekulieren - die einzigen Anhaltspunkte: kleine Indizien in Einspielfilmen, die Bühnen-Performance und die echte, unverfremdete Stimme während ihrer Songs."The Masked Singer" ab Dienstag, 10. März 2020, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und auf Joyn.Original-Content von: SevenOne Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42713/4532108