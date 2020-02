Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Emissionstätigkeit am Primärmarkt der vergangenen Tage beschränkte sich im EUR-Benchmarksegment ausschließlich auf den Donnerstag der letzten Woche (EUR 3,5 Mrd.), so Henning Walten, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Zuletzt seien innerhalb eines Handelstages am 14. Januar dieses Jahres Bonds mit einem Gesamtvolumen von mehr als EUR 3,5 Mrd. begeben worden. Maßgeblich beeinflusst gewesen sei das Volumen dabei durch den Jahresauftakt der Banco Santander aus Spanien, die zuvor Ende November 2019 auf ihre Investoren zugegangen sei (EUR 1,75 Mrd.; 10,5y; ms +12 Bp). Die jüngste Dual-Tranche setze sich dabei aus einem Bond (ISIN ES0413900590/ WKN A28T74) mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Bond (ISIN ES0413900608/ WKN A28T75) mit einer Laufzeit von zwölf Jahren zusammen. Das Volumen habe in beiden Fällen jeweils EUR 1,25 Mrd. betragen. ...

