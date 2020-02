Guten Morgen,die Börsen sind den anstehenden Tiefs näher als sie von den Höchtskursen entfernt sind! Im Hintergrund dieser Erkenntnis steht eine einfache Analyse:Das Coronavirus gleicht einer Welle, ähnlich als wenn ein Stein in ruhiges Wasser fällt. Im Epizentrum fallen aufgrund des Einschlags die Wellen am stärksten aus, je weiter sie sich ausdehnen, desto flacher werden sie. Je weiter die Wellen vom Zentrum entfernt sind, desto ruhiger wird es dort. Übertragen: In China flachen die Infektionskurven bereits ab, in Europa und Asien kommen sie gerade erst an, allerdings mit weniger Wucht. So wandert die Welle einmal um den Globus, bis sie irgendwann ausläuft. Die Börse wird versucht sein, dies früh zu antizipieren.

