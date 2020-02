FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS AVAST PRICE TARGET TO 440 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3390 (3580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 205 (211) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MORRISON PRICE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 670 (735) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 210 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DERWENT LONDON TARGET TO 3600 (3100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 500 (460) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 505 (445) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1320 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 400 (480) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MENZIES (JOHN) PRICE TARGET TO 540 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RBS PRICE TARGET TO 260 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 1700 (1650) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2870 (2720) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 3065 (3125) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS AVAST PRICE TARGET TO 465 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 86 (83) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4400 (4450) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1550 (1600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES G4S PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1045 (1160) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES COMPASS GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 1800 PENCE - HSBC CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 365 (375) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 650 (660) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 700 (780) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS TOPPS TILES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 65 (85) PENCE - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2700 (2850) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/CREDIT SUISSE CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3450 (3550) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/EXANE BNP CUTS M&S TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 160 (185) P - RPT/JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4830 (4890) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS BURBERRY TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 1415 (2258) PENCE



