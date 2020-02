München (ots) - Die große PAYBACK "Jackpot-Fieber" Kampagne ist zu Ende - jetzt geht es um den Gewinn! Insgesamt warten 71.162.500 °P - also ein Wert von über 700.000 Euro - auf die 20 glücklichen Gewinner. Auf sie wird der Jackpot aufgeteilt und vorrausichtlich Anfang April auf ihr PAYBACK Konto gutgeschrieben.Die Gewinner werden aus Millionen Kunden gezogen, die sich vom 1. bis 20. Februar an der "20 Jahre PAYBACK" Geburtstagsaktion per PAYBACK App beteiligt hatten. Sie dürfen sich in den nächsten Tagen auf Post in ihrem Briefkasten freuen.Deutschlands größtes und beliebtestes Bonusprogramm feiert gemeinsam mit Kunden und Partnerunternehmen das ganze Jahr über seinen 20. Geburtstag. Zum Start des Jubiläums hatten die mehr als 31 Millionen PAYBACK Kunden die Chance, den großen PAYBACK Jackpot zu knacken.Pressekontakt:Weitere Informationen:Nina PurtscherDirector Corporate Communications & Public RelationsPAYBACK GmbHTheresienhöhe 1280339 München+49 (0) 89 997 41 - 206nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.netPAYBACK.defacebook.com/PAYBACKOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/4532186