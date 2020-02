Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kann für Pläne zu einer Lockerung der Schuldenbremse für den Erlass kommunaler Altschulden auf die Unterstützung der Linken im Bundestag zählen. Das kündigte deren Fraktionsvize Fabio De Masi an. "Die Linke wird eine Grundgesetzänderung unterstützen, welche die Investitionsbremsen in den Kommunen löst", erklärte De Masi. "Der Finanzminister braucht nicht jeden Hinterbänkler in der Union, um den Investitionsstau in Deutschland zu beenden."

Der Linken-Finanzexperte betonte, die Schuldenbremse sei oftmals sogar teurer für die Steuerzahler. "So würden die Zinslasten nicht nur für überschuldete Kommunen sinken, sondern auch für die Steuerzahler, weil der Bund sich günstiger refinanzieren kann."

Scholz will seine Vorschläge zur Altschuldenregelung nach Angaben seines Ministeriums im Frühjahr vorstellen. Laut der Wochenzeitung Die Zeit plant der Finanzminister, die Schuldenbremse im Grundgesetz vorübergehend auszusetzen, um die Kommunen zu entlasten, indem der Bund einen Teil der Altschulden übernimmt. Weil dafür das Grundgesetz geändert werden müsste, ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat nötig. Vom Finanzministerium hieß es, gegenwärtig würden "unterschiedliche Varianten diskutiert".

Das Vorhaben ist aber innerhalb der großen Koalition umstritten. Der Chefhaushälter der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg, lehnte Scholz' berichteten Plan bereits ab. "Das Grundgesetz ist keine Spaßveranstaltung", sagte er der Rheinischen Post. "Daran darf man nicht einfach nach Lust und Laune herumdoktern." Weite Teile der Unionsfraktion seien zudem strikt gegen die Übernahme der kommunalen Altschulden.

