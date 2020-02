Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat in Reaktion auf die Coronavirus-Epidemie Forderungen nach Maßnahmen zur Wachstumsbelebung erneuert. "Die deutsche Industrie fordert ein koordiniertes wirtschaftspolitisches Vorgehen der Bundesregierung", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Neben dem Gesundheitsschutz müsse die Politik ab sofort auch das wirtschaftliche Krisenmanagement in den Fokus nehmen. "Die Bundesregierung muss jetzt rasch die vom Bundeswirtschaftsministerium angekündigten wirtschaftspolitischen Impulse für eine Belebung des Wachstums anschieben", verlangte Lang.

Die Unsicherheit über die Auswirkungen des Virus sei groß. "Der Konjunktur drohen spürbare negative Effekte", sagte Lang voraus. Die Corona-Epidemie sei "ein Stresstest für die Wirtschaft, den einige Lieferketten mit starkem China-Fokus derzeit nicht bestehen". Die Auswirkungen des Virus seien in der globalen Wirtschaft und der exportorientierten deutschen Industrie deutlich zu registrieren. Die mehr als 5.000 deutschen Unternehmen in China seien derzeit in Beschaffung, Produktion und Absatz stark eingeschränkt.

Unternehmen mit Produktion in China oder dem Bezug von Vorprodukten aus China seien betroffen und müssten laufend die Risiken für Beschaffung und Absatz bewerten. "Unsere Unternehmen arbeiten unter Hochdruck daran, Abhängigkeiten von einzelnen Unternehmen zu reduzieren und Konzentrationsrisiken zu minimieren", erklärte Lang.

Trotz der Stützungsmaßnahmen Pekings werde die wirtschaftliche Aktivität in China durch teils widersprüchliche Sicherheitsmaßnahmen der Behörden behindert, beklagte der Hauptgeschäftsführer des BDI. Viele deutsche Unternehmen hätten vor Ort Taskforces gebildet, die eine regelmäßige aktuelle Bestandsaufnahme der Lieferkette vornähmen und prüften, wie das Anlaufen der Produktion voranschreite.

Deutsche und europäische Unternehmen in China rechnen laut einer aktuellen Umfrage der Handelskammern wegen der Coronavirus-Epidemie mit deutlichen Umsatzrückgängen in der ersten Jahreshälfte und revidieren ihre Ziele nach unten. 48 Prozent der Betriebe erwarteten einen zweistelligen Umsatzrückgang im Halbjahr. "Ein Viertel rechnet damit, einen Rückgang von über 20 Prozent zu sehen", erklärten die deutsche Auslandshandelskammer China und die European Chamber of Commerce in China. 46 Prozent planten eine Anpassung ihres Geschäftszieles für das Gesamtjahr.

