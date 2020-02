Google wird in den nächsten sechs bis zwölf Monaten vollständig auf Mobile First setzen. Website-Betreiber ohne optimierte Version für mobile Endgeräte sollten daher jetzt aktiv werden. Google wird bei seiner Indexierung von Websites innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate vollständig auf Mobile First setzen. Das geht aus Benachrichtigungen hervor, die Website-Betreiber mit Problemen bei der Auslieferung ihrer Website für mobile Endgeräte derzeit über die Google Search Console erhalten. Probleme bei Mobile-First-Indexierung beeinflussen Google-Rankings Einen Screenshot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...