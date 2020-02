Die beiden Unternehmen werden die Anti-Reflexionsbeschichtung für Solarmodule künftig gemeinsam in Deutschland vertreiben. Die Erträge der Photovoltaik-Anlagen lassen sich wegen der geringeren Verschmutzung steigern. Pellucere garantiert Kunden innerhalb des Garantiezeitraums zusätzliche Einnahmen von mindestens 100 Prozent der Installationskosten.Die Juwi Operations & Maintenance GmbH und Pellucere Technologies haben eine langfristige Vereinbarung zum gemeinsamen Vertrieb und der Nutzung der Anti-Reflexionsbeschichtung "More Sun" in Deutschland unterzeichnet. Sie soll bei bestehenden Photovoltaik-Anlagen ...

