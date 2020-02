FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Eckdaten des Anlagenbauers für das vierte Quartal seien im Detail stark ausgefallen, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf eine besser als erwartete Auftragsentwicklung und die bereinigte operative Marge (Ebit)./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



