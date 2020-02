Die Reiselust bleibt groß, entsprechend positiv fallen die Betriebszahlen in der deutschen Hotelbranche aus. Auch Anleger können in die Nische einsteigen.Während die jetzt in Kraft getretene Mietpreisbremse in Berlin den Wohnimmobilien-Markt zumindest in der Hauptstadt neu strukturiert, entwickelt sich ein Nischensegment weiterhin erfreulich, belegen aktuelle Zahlen des Immobiliendienstleisters CBRE: der Hotelmarkt. Laut "Real Estate Market Outlook 2020 Deutschland" schwächte sich der sogenannte Logisumsatz pro verfügbarem Zimmer nach neun Jahren mit steigenden Wachstumsraten zwischen Januar und Oktober 2019 mit einem Vorjahresplus von 0,7 Prozent zwar etwas ab. Das Wachstum aber bleibe positiv, so die Analysten. Die Nachfrage nach Hotels als Investitionsobjekten sei weiter hoch, der Anteil am gewerblichen Investmentumsatz in Deutschland lag im vergangenen Jahr bei sieben Prozent. Das Produktangebot hingegen sei eher rar.

