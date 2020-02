Heute im Fokus: Aixtron-Aktie Die Aixtron-Aktie fällt heute um rund 3% in den Keller auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar 2020. Damit summiert sich der Kursverlust in den vergangenen zwei Wochen auf rund 13% - seit Jahresstart 2020 steht aber noch ein Gewinn in Höhe von 17% auf der Anzeigetafel (1-Jahres-Performance: +18%; 3-Jahres-Performance: +208%). Und eine neue Analystenstudie...

