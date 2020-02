Der Einbau von Smart-Meter-Gateways soll nicht nur den Netzausbau in Wohngebieten optimieren. Auch eine automatisierte Fehlererkennung und die Verbesserung der Wartung für Wärmenetze und BHKW sind damit möglich. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gab am 31. Januar 2020 den Startschuss für den Smart Meter Rollout. Mit der veröffentlichten Markterklärung hat das BSI die technische Möglichkeit zum Einbau von Smart-Meter-Gateways als Herzstück des intelligenten Messsystems ...

Den vollständigen Artikel lesen ...