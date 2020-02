BERLIN, 27. Februar (WNM/Reuters) - Neu-Delhi war 2019 einer Studie zufolge das zweite Jahr in Folge die Hauptstadt mit der stärksten Luftverschmutzung. Die Konzentration von Feinstaub der Partikelgröße von weniger als 2,5 Mikrometer lag im Schnitt bei 98,6 je Kubikmeter, wie das in der Schweiz ansässige Unternehmen IQ AirVisual zu der Untersuchung mitteilte. Zum Vergleich: In der chinesischen Hauptstadt Peking - die auf dem neunten Rang landet - ist die Konzentration mit 42,1 weniger als halb so ...

