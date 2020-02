Bonn (www.anleihencheck.de) - Australiens Wirtschaft ist derzeit gleich mehrfach belastet, so die Analysten von Postbank Research.Zwar sei ein Großteil der Buschfeuer inzwischen gelöscht, dafür werde der Osten des Kontinents nun von heftigen Unwettern und Regenfällen heimgesucht. Die Wettereffekte würden zunehmend den Einzelhandel belasten, einzelne Ketten würden bereits über eine Verstärkung des Umsatzrückgangs von sechs Prozent im Schlussquartal 2019 auf derzeit acht Prozent berichten. Neben dem Wetter werde die australische Konjunktur auch durch die anhaltende Corona-Epidemie bedroht. Der Flughafen in Sydney verzeichne einen Rückgang in der Anzahl ankommender internationaler Reisender um 15 bis 20 Prozent, seitdem die Regierung zu Monatsbeginn Chinesen die Einreise untersagt habe. Wie sich aus dem Protokoll der letzten Sitzung ablesen lasse, seien die australischen Währungshüter Anfang Februar noch von einer langsamen Annäherung der Inflation sowie der Arbeitslosigkeit an die Zielwerte der Zentralbank ausgegangen und hätten den Leitzins deshalb unverändert belassen. Bereits damals habe sich an den Prognosen der Notenbank allerdings ablesen lassen, dass mit einem Erreichen der Zielwerte nicht vor Mitte 2022 gerechnet worden sei. ...

