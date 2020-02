FOREX Der US-Dollar verliert gegenüber anderen Majors. Die Anleger sorgen sich um die Ausbreitung des Coronavirus in den USA. Der erste Fall einer Infektion, welcher nicht im Zusammenhang durch ausländische Reisende oder durch den Kontakt mit einer bereits infizierten Person ... The post Coronavirus in den USA? Dollar mit Verlusten appeared first on ActivTrades.

Den vollständigen Artikel lesen ...