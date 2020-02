Der Kunststoffverarbeiter Wela Plast hat neue Eigentümer. Wie das Unternehmen mitteilte, übernehmen die Lefa GmbH und die Siemer Unternehmensbeteiligung AG - beide mit Sitz in Vechta - das in Goldenstedt sitzende Unternehmen. Wela Plast stellt unter anderem Kunststoffgranulate und Mahlgüter durch Kunststoffrecycling her. Die neuen Eigentümer sind keine Unbekannten in der Kunststoff-Industrie und halten ...

