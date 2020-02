ELANIX BIOTECHNOLOGIES AG: RÜCKTRITT UND NOMINIERUNG IM AUFSICHTSRATSDGAP-Ad-hoc: Elanix Biotechnologies AG / Schlagwort(e): Rechtssache ELANIX BIOTECHNOLOGIES AG: RÜCKTRITT UND NOMINIERUNG IM AUFSICHTSRATS27.02.2020 / 12:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.ELANIX BIOTECHNOLOGIES AG: RÜCKTRITT UND NOMINIERUNG IM AUFSICHTSRATSFrankfurt 27 February 2020 - Der Stellvertretende Vorstand Fang Bao und Prof. Cui Mitglied im Aufsichtsrat haben den Vorstand informiert, dass sie auf Grund von Arbeitsbelastung das Amt niedergelegt haben und aus dem Aufsichtsrat ausscheiden.Der Vorstand dankt Frau Fang Bao und Prof. Cui für Ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat.Das Amtsgericht Berlin hat nach Vorschlag von zwei geeigneten Kandidaten, die beiden Nachfolger bestellt.Der Aufsichtsrat von Elanix Biotchnologies AG ("Gesellschaft", "Elanix") hat per gerichtlicher Bestellung Herrn Marco Christen und Herrn Yves Bonnard als Mitglieder des Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung ernannt.Desweiteren wurde heute vom Aufsichtsrat von Elanix Biotechnologies AG Frau Anja Silling widerholt zum Vorstand des Aufsichtsrats ernannt, und damit in Ihrem Amt bestätigt. Herr Marco Christen, wurde zum Stellverteter des Vorstands ernannt.Lee-Ann Laurent-Applegate interim CEO27.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Elanix Biotechnologies AG c/o Frankfurt, Hanauer Landstrasse 291 B (BC GmbH) 60314 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.elanixbiotechnologies.ch ISIN: DE000A0WMJQ4 WKN: A0WMJQ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard) EQS News ID: 984999Ende der Mitteilung DGAP News-Service984999 27.02.2020 CET/CEST