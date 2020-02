Hamburg (ots) - Ambulante Bestrahlung im Submillimeter-Bereich, durchgeführt mit einem frei beweglichen Präzisionsroboter: Diese innovative Behandlung bietet die BKK Mobil Oil ihren an Krebs erkrankten Versicherten. Für sie ist die Therapie mit dem modernen Cyberknife-Gerät in einem der zehn teilnehmenden Zentren eine Zusatzleistung, die von der Kasse getragen wird. Die BKK Mobil Oil hat dazu mit Prof. Dr. med. Alexander Muacevic gesprochen, Mitbegründer und Ärztlicher Leiter des Zentrums in München."Die Cyberknife-Technologie kann im Einzelfall eine Operation oder eine herkömmliche Strahlentherapie ersetzen", erklärt Prof. Dr. Muacevic. Er behandelt Krebserkrankte, die etwa mit Tumoren und Metastasen im Gehirn, am Seh- oder Hörnerv zu ihm kommen. "Unser radiochirurgischer Präzisionsroboter arbeitet mit einer Genauigkeit von unter einem Millimeter. Dadurch wird das umliegende Gewebe im Vergleich zu herkömmlichen Methoden viel weniger belastet."Und nicht nur das: "Der Roboter gleicht kleinere Bewegungen des Patienten während der Behandlung automatisch aus. Das funktioniert auch bei Tumoren, die sich beim Ein- und Ausatmen bewegen", sagt Prof. Dr. Muacevic. Möglich macht das ein Bildortungssystem, das den Tumor während der gesamten Bestrahlung im Blick behält. Für Betroffene hat das vor allem den Vorteil, dass eine Narkose nicht nötig ist.Nach der Bestrahlung können Krebserkrankte meist sofort nach Hause Kann der Tumor mit der schmerzfreien Cyberknife-Technologie behandelt werden, müssen Patienten in der Regel nur für eine einmalige Behandlung in das Europäische Cyberknife Zentrum kommen. Nach der im Normalfall gerade einmal 30-minütigen Behandlung können sie direkt wieder in ihren Alltag zurückkehren. "Einschränkungen durch die Behandlung treten in der Regel keine auf. Selbst Sport können unsere Patientinnen und Patienten zeitnah wieder treiben", erklärt Prof. Dr. Muacevic.Zusatzleistung Cyberknife: So nutzen Versicherte der BKK Mobil Oil die Therapieform1. Eignung abklären: Die Cyberknife-Technologie ist nicht für alle Krebserkrankungen geeignet. Voraussetzung für die Therapie ist, dass sich die Tumore oder Metastasen klar vom umliegenden Gewebe abgrenzen und auch nicht zu groß sind.2. Überweisung einholen: Sobald die Eignung der Cyberknife-Technologie durch einen Onkologen bestätigt wurde, kann dieser in ein Cyberknife-Zentrum überweisen.3. Vorstellung im Cyberknife-Zentrum: Prüfung der Eignung durch verantwortlichen Arzt im Zentrum und anschließende Einschreibung in das Versorgungsprogramm. Weitere Informationen sowie ein Video zur Cyberknife-Behandlung gibt es unter www.bkk-mobil-oil.de/cyberknife (http://www.bkk-mobil-oil.de/cyberknife) .Pressekontakt:BKK Mobil Oil PressestelleDirk BeckerTelefon: 040 3002-11423E-Mail: pressestelle@bkk-mobil-oil.defischerAppelt, relationsJessica EschenbachTelefon: 040 899699-569E-Mail: Jessica.Eschenbach@fischerappelt.deOriginal-Content von: BKK Mobil Oil, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53836/4532301