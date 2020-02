Unterföhring (ots) -- Wahlweise in der deutschen Synchronisation oder im Original ab 7.April auf Sky Atlantic HD- Parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf- Neue Comedyserie von Armando Iannucci mit Hugh Laurie in derHauptrolle Das neue HBO / Sky Original "Avenue 5" kommt im April zu Sky. Die achtteilige Comedyserie vom "Veep"-Macher Armando Iannucci mit Hugh Laurie in der Hauptrolle ist ab 7. April immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Die Ausstrahlung erfolgt wöchentlich, wahlweise in der deutschen Fassung oder im Original. Eine zweite Staffel wurde von Sky und HBO bereits bestätigt.Über "Avenue 5":Hugh Laurie ("Doctor House") spielt die Hauptrolle in der Sky/HBO Koproduktion "Avenue 5". Er ist Ryan Clarke, der selbstbewusste, weltgewandte Kapitän der Avenue 5, ein luxuriöses Touristen-Raumschiff. Die achtwöchige Reise um den Planeten Saturn herum hat gerade begonnen, alle Systeme laufen rund. Doch plötzlich passiert ein technischer Fehler, der unerwartete Auswirkungen auf den Verlauf der Reise hat. Ryan sowie sein Team haben alle Hände voll zu tun, die aufgebrachten Passagiere zu beruhigen. Aber das ist bei Weitem noch nicht alles, denn plötzlich scheint in diesem Raumschiff nichts und niemand echt zu sein.Von Washington in den Weltraum: Nachdem Comedy-Mastermind Armando Iannucci mit der preisgekrönten Comedyserie "Veep - Die Vizepräsidentin" den Politzirkus durch den Kakao zog, nimmt er sich nun den Weltrumtourismus der Zukunft zur Bruts - gewohnt schwarzhumorig und satirisch. In weiteren Rollen spielen Josh Gad ("Mord im Orient-Express"), Zach Woods ("Silicon Valley"), Rebecca Front ("Poldark"), Suzy Nakamura ("Die Goldbergs"), Lenora Crichlow ("Being Human"), Nikki Amuka-Bird ("Quarry") und Ethan Phillips ("Inside Llewyn Davis").Facts:Originaltitel: Avenue 5, Comedyserie, USA 2020, 8 Episoden. Showrunner und ausführender Produzent: Armando Iannucci. Ausführende Produzenten: Kevin Loader, Simon Blackwell, Tony Roche, Will Smith. Darsteller: Hugh Laurie, Josh Gad, Zach Woods, Rebecca Front, Suzy Nakamura, Lenora Crichlow, Nikki Amuka-Bird, Ethan Phillips, Andy Buckley, Jessica St. Clair, Kyle Bornheimer, Neil Casey, Matthew Beard, Himesh Patel.Ausstrahlungstermine:Ab 7.4.2020 immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD, wahlweise auf Deutsch oder im Original. Parallel dazu auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de (http://www.info.sky.de) abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie (http://www.sky.de/serie) sowie auf www.facebook.com/SkySerien (http://www.facebook.com/SkySerien) und www.instagram.com/skyserien. (http://www.instagram.com/skyserien)Über Sky Ticket:Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange Vertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackDL-picture-management-operations@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4532317