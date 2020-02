Hamburg (ots) - Neue Sendung und neues Magazin für Guido Maria Kretschmer: Der Erfolgsdesigner startet im Herbst 2020 mit einem neuen TV-Format bei VOX, zeitgleich bringt Gruner + Jahr ein weiteres Magazin neben dem Erfolgstitel GUIDO heraus. In der VOX-Sendung nimmt sich Guido Maria Kretschmer nach seiner erfolgreichen Styling-Doku nun die heimischen Wohnzimmer vor und kürt Deutschlands Deko-Queens.Unter dem gleichnamigen Titel "GUIDOS DEKO QUEEN" wird Gruner + Jahr dazu ein neuartiges Wohn- und Lifestylemagazin veröffentlichen.Verantwortlich für das neue Magazin ist ein Team um SCHÖNER WOHNEN-Chefredakteurin Bettina Billerbeck. Guido Maria Kretschmer übernimmt die Funktion des Editor-at-Large. Er wird damit die erste prominente Persönlichkeit in Deutschland, die zwei Magazine begleitet.Das Frauenmagazin GUIDO ("Eine von Euch") hat sich seit dem Launch im Oktober 2018 sehr erfolgreich am Markt positioniert und etabliert. Zehnmal im Jahr verkauft das Magazin durchschnittlich 110.000 Exemplare. Zudem darf GUIDO sich über den European Publishing Award 2020 in der Kategorie "Newcomer des Jahres" freuen, der im April in Wien verliehen wird.Die Kooperation von VOX und Gruner + Jahr ist ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche enge Zusammenarbeit der Bertelsmann-Inhaltegeschäfte. Die Mediengruppe RTL und Gruner + Jahr sind Teil der Bertelsmann Content Alliance, zu der ebenfalls RTL Radio Deutschland, die UFA, die Verlagsgruppe Random House sowie das Musikunternehmen BMG gehören.Pressekontakt:Andrea KramerPR/Kommunikation G+J LIVINGGruner + Jahr GmbHTelefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3847E-Mail: kramer.andrea@guj.dewww.guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6562/4532361