Mainz (ots) - Aggressives Verhalten im StraßenverkehrRücksichtslos hinterm Steuer / "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 27. Februar 2020, 20:15 Uhr, SWR FernsehenWas hilft gegen aggressives Verhalten im Straßenverkehr? Darüber berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 27. Februar 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Abgedrängt, rechts überholt, geschnitten oder beschimpft: Rücksichtsloses Verhalten und aggressive Fahrweisen nehmen zu. Davon sind die meisten Verkehrsteilnehmer*innen überzeugt. In Umfragen sagt jede*r zweite, rücksichtsloses Fahren erlebt zu haben.Fast täglich gibt es auch in Rheinland-Pfalz Meldungen über Nötigungen im Straßenverkehr, über Raser und Drängler oder Unfälle wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Nicht mal auf die Fahrschüler*innen werde noch Rücksicht genommen, beklagen Fahrlehrende. Doch was hilft gegen das aggressive Verhalten im Straßenverkehr? Brauchen wir härtere Strafen?Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- 100 Tage Hochmoselübergang - Leistet die Riesenbrücke bei Zeltingen, was Verkehrsplanerversprochen haben?- Ärger in Idar-Oberstein - Weierbacher Bürger wehren sich gegen LKW-Transporte einesAbfallentsorgers- Politischer Aschermittwoch bei der CDU - Wer gewinnt das Wettrennen um Vorsitz undKanzlerkandidatur?- "Zur Sache wills wissen": Wie dringend brauchen wir ausländische Fachkräfte?- "Zur Sache Forum": Brauchen wir mehr Zuwanderung?- Wenn Kinder nicht mehr behandelt werden können - Wer stoppt den Pflegenotstand in unserenKliniken?- "Zur Sache Pin": Fachkräfte-EinwanderungsgesetzDazu im Zur-Sache-Studio: Anne Spiegel, B90'/Grüne Integrationsministerin- Nach den rassistischen Morden in Hanau - Wie gefährlich sind rechtsextremistische Gruppen inRheinland-Pfalz? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.