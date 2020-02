Microsoft korrigiert seine Umsatzprognose für das kommende Geschäftsquartal nach unten. Grund sind durch das Coronavirus verursachte Beeinträchtigungen in der Lieferkette der PC-Sparte. In einer nachbörslichen Mitteilung vom Mittwoch gibt der Software-Hersteller aus Redmond bekannt, dass die für das kommende Geschäftsquartal zunächst in der Größenordnung von 10,75 bis 11,15 Milliarden US-Dollar prognostizierten Umsätze der PC-Sparte nicht erreicht werden können. Vorsichtige Anfangsprognose muss noch einmal unterschritten werden Schon die ungewöhnliche Breite der Prognose sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...