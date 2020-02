Gold steigt immer weiter inmitten von Corona-Sorgen. Während viele andere Assetklassen erheblich fallen. Ist Gold übrig, weil die meisten anderen Assetklassen abschmieren? Ist das alles Zinsphantasie und wie gefährlich ist das, wo doch die Notenbanken noch sehr bedeckt sind? Was, wenn die nicht "liefern"? Fragen von Antje Erhard an Michael Blumenroth an der Börse Frankfurt.