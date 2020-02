Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Wirtschaftsstimmung steigt im Februar überraschend

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Februar wider Erwarten aufgehellt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 103,5 Punkte von 102,6 im Vormonat. Volkswirte hatten dagegen mit einem Indexrückgang auf 102,2 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator legte auf 103,0 Punkte von 102,5 zu.

EZB: Unternehmenskredite wachsen im Januar stabil

Das Wachstum der Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen im Euroraum ist im Januar unverändert gewesen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Kreditvergabe wie im Dezember mit einer Jahresrate von 3,2 Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer Jahresrate von 3,7 (Dezember: 3,6) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf mit einer Jahresrate von 4,1 (3,9) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 6,0 (6,0) Prozent.

Lagarde: EZB plant Klima-Stresstest für Banken

Die Europäischer Zentralbank (EZB) will nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde die Großbanken des Euroraums auf ihre Anfälligkeit gegen Klimarisiken testen. "Wir bereiten einen makroprudenziellen Stresstest zur Beurteilung klimabezogener Risiken vor, dessen erste Ergebnisse gegen Jahresende vorliegen sollen", sagte Lagarde laut veröffentlichtem Redetext in London.

IWF und Weltbank wollen Frühjahrstreffen wegen Coronavirus eindampfen

Vor dem Hintergrund der ungebremsten Ausbreitung des Coronavirus beraten der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank, den Umfang ihres Frühjahrstreffens deutlich zu reduzieren. Die Entscheidung, auf welcher Ebene die geplanten Beratungen stattfinden sollen und wie umfassend diese sein werden, solle in den kommenden Tagen fallen, teilten die beiden Institutionen mit. Das Treffen ist Mitte April in Washington vorgesehen.

BA-X-Stellenindex sinkt im Februar wieder

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) ist im Februar nach einer Stabilisierung im Vormonat wieder gesunken. Nach Mitteilung der BA ging er auf 116 (Januar: 118) Punkte zurück und lag damit um 17 (15) Punkte unter dem Niveau des Vorjahresmonats. "Der Kräftebedarf bleibt im langjährigen Vergleich hoch", kommentierte die BA das Ergebnis.

Inflation in Spanien lässt im Februar nach

Der Inflationsdruck in Spanien hat sich im Februar abgeschwächt. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) nur noch mit einer Jahresrate von 0,9 Prozent. Im Januar hatte der Wert 1,1 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für Februar mit einem Rückgang auf 0,9 Prozent gerechnet.

Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen verfassungsgemäß

Ein Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen ist verfassungsgemäß. Das Bundesverfassungsgericht wies in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss die Verfassungsbeschwerde einer früheren Referendarin gegen die Vorschriften in Hessen zurück, die ihr das Tragen eines Kopftuchs bei bestimmten Tätigkeiten untersagten. Die Entscheidung des Gesetzgebers für eine Pflicht, sich im Rahmen dieser Ausbildung in weltanschaulich-religiöser Hinsicht neutral zu verhalten, ist demnach aus verfassungsrechtlicher Sicht zu respektieren.

Linke will Scholz bei Lockerung der Schuldenbremse unterstützen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kann für Pläne zu einer Lockerung der Schuldenbremse für den Erlass kommunaler Altschulden auf die Unterstützung der Linken im Bundestag zählen. Das kündigte deren Fraktionsvize Fabio De Masi an. "Die Linke wird eine Grundgesetzänderung unterstützen, welche die Investitionsbremsen in den Kommunen löst", erklärte De Masi. "Der Finanzminister braucht nicht jeden Hinterbänkler in der Union, um den Investitionsstau in Deutschland zu beenden."

RKI-Präsident: Sind dem Coronavirus "nicht schutzlos" ausgeliefert

Trotz der steigenden Zahl von Coronavirusinfektionen sieht der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, Deutschland dem Erreger "nicht schutzlos" ausgeliefert. Alle könnten selbst etwas dafür tun, angefangen von "banalen Dingen" wie Händewaschen bis hin zum Meiden von Großveranstaltungen oder dem öffentlichen Verkehr bei Infektionen, sagte Wieler vor Journalisten in Berlin.

BDI: Corona-Epidemie ist Stresstest für die Wirtschaft

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat in Reaktion auf die Coronavirus-Epidemie Forderungen nach Maßnahmen zur Wachstumsbelebung erneuert. "Die deutsche Industrie fordert ein koordiniertes wirtschaftspolitisches Vorgehen der Bundesregierung", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Neben dem Gesundheitsschutz müsse die Politik ab sofort auch das wirtschaftliche Krisenmanagement in den Fokus nehmen.

Deutsche Unternehmen in China erwarten deutliche Umsatzeinbußen

Deutsche und europäische Unternehmen in China rechnen wegen der Coronavirus-Epidemie mit deutlichen Umsatzrückgängen in der ersten Jahreshälfte und revidieren ihre Ziele nach unten. 48 Prozent der Betriebe erwarten laut einer Umfrage der deutschen und der EU-Handelskammer in China einen zweistelligen Umsatzrückgang im Halbjahr. "Ein Viertel rechnet damit, einen Rückgang von über 20 Prozent zu sehen", erklärten die deutsche Auslandshandelskammer China und die European Chamber of Commerce in China in einer Pressemitteilung.

Frankreichs Präsident Macron warnt vor Coronavirus-Epidemie

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat vor einer rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gewarnt. "Wir stehen vor einer Krise, die Epidemie kommt", sagte der Staatschef am Donnerstag bei einem Besuch in dem Pariser Krankenhaus La Pitié-Salpêtrière. Dort war in der Nacht zum Mittwoch erstmals ein französischer Staatsbürger gestorben, der positiv auf das Virus getestet worden war.

Frau in Japan nach Genesung erneut positiv auf Coronavirus getestet

In Japan haben die Behörden den ungewöhnlichen Fall einer Coronavirus-Patientin bekanntgegeben, die nach ihrer Genesung erneut positiv auf den Erreger getestet wurde. Bei der Frau im Alter von etwa 40 Jahren war die Infektion erstmals am 29. Januar festgestellt worden, wie die Behörden in Osaka mitteilten. Sie hatte als Reiseleiterin eine Touristengruppe aus Wuhan, dem Ausgangspunkt der Epidemie in China, begleitet.

Iranische Staatsmedien vermelden drei weitere Tote durch Coronavirus-Epidemie

Im Iran haben die Staatsmedien drei weitere Todesfälle durch das neuartige Coronavirus vermeldet. Die Gesamtzahl der Toten stieg damit auf 22, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Irna veröffentlichte eine Karte zur Ausbreitung der Covid-19-Epidemie im Iran, derzufolge mittlerweile 141 Menschen mit dem Erreger der Lungenkrankheit infiziert sind. Ob die 22 Toten in dieser Bilanz mit eingerechnet sind, blieb zunächst unklar.

Nordkorea schließt aus Angst vor Coronavirus Schulen und Kindergärten

Aus Angst vor dem Coronavirus hat das international isolierte Nordkorea sämtliche Schulen vorsorglich geschlossen. Der Beginn des neuen Schulhalbjahres sei bis auf Weiteres verschoben worden, die Schulferien seien "als vorsorgliche Maßnahme gegen die Infektion" verlängert worden, berichtete das nordkoreanische Fernsehen laut südkoreanischer Nachrichtenagentur Yonhap. Die Schließung gelte auch für Kindergärten und Universitäten. Wann die Schulen wieder öffnen sollen, blieb demnach offen.

Großbritannien droht der EU mit Verhandlungsstopp bei ausbleibendem Fortschritt

Die britische Regierung hat mit einem vorzeitigen Ende der Verhandlungen mit der EU über die künftigen Beziehungen gedroht, sollte es bis Juni keine Fortschritte geben. Das geht aus dem in London veröffentlichten Verhandlungsmandat der Regierung von Premierminister Boris Johnson hervor. Demnach will sich London künftig nicht mehr automatisch EU-Regeln anpassen.

Konjunkturdaten

Schweden Feb Verbrauchervertrauen 98,5 (Jan: 92,7)

Schweden Jan Erzeugerpreise -1,0% gg Vormonat

Schweden Jan Erzeugerpreise -0,4% gg Vorjahr

Schweden Jan Handelsbilanz Überschuss 9,9 Mrd SEK

Schweden Jan Exporte 128,5 Mrd SEK

Schweden Jan Importe 118,6 Mrd SEK

Schweden Jan Einzelhandelsumsatz +0,9% gg Vormonat

Schweden Jan Einzelhandelsumsatz +2,7% gg Vorjahr

Schweden Jan Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: -0,3% gg Vormonat

Schweden Jan Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +2,4% gg Vorjahr

