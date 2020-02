Bosch will im Sommer 2021 am Standort Eisenach die Serienproduktion 48-Volt-Batterien für Mildhybrid-Autos starten und hierfür 80 Millionen Euro investieren. Die Batteriezellen hierfür wird Bosch von CATL erhalten. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung hatten beide Firmen im September 2019 geschlossen. In Serie fertigt Bosch die 48-Volt-Batterien bisher nur in China, in Eisenach steht aber bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...