Die niedersächsische Stadt Langenhagen und der Energiedienstleister Enercity haben fünf Straßenlaternen zu Ladepunkten für E-Autos aufgerüstet. Ein Vorteil sollen die niedrigeren Anschaffungskosten sein. Die Kosten für die "Lade-Laternen" seien mit 2.500 Euro pro Ladepunkt nur halb so hoch wie bei herkömmlichen Ladepunkten, so Enercity. Möglich sei das wegen des Andockens an die bestehende Netz-Infrastruktur, ...

