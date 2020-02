Bonn (ots) - Unmittelbar vor der Frühjahrs-Vollversammlung der Bischöfe vom 2. bis zum 5. März 2020 in Mainz richtet die Deutsche Bischofskonferenz ihren ersten Social Media-Kanal ein. Unter www.facebook.com/dbk.de (http://www.facebook.com/dbk.de) wird seit heute, 27. Februar 2020, in Bild, Video und Audio über die Aktivitäten der Deutschen Bischofskonferenz berichtet.Die Erfahrungen der bereits bestehenden Partner-Kanäle mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (Facebook und Twitter: @DerSynodaleWeg) haben bekräftigt, dass aktuelle Themen aus Kirche und Gesellschaft in den Sozialen Medien rege diskutiert werden. Hier möchte sich die Bischofskonferenz als Gesprächspartner etablieren und vor allem ansprechbar sein.Der neue Facebook-Kanal bietet Usern Informationen rund um die Vollversammlungen der Bischöfe und Neuigkeiten aus dem Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn. Außerdem ist auf dem Kanal eine aktuelle Berichterstattung über Konferenzen, Reisen der Bischöfe und gesellschaftlich relevante Ethikfragen geplant. Diskussionen über Glaube, Kirche und Gesellschaft sollen angeregt und gefördert werden."Wir versuchen durch die sozialen Kommunikationskanäle den Nutzern näherzukommen und einen Austausch zu erreichen. Auf diese Weise hoffen wir, vielen Menschen eine neue Brücke zu uns bauen zu können", erklärt der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, Pater Dr. Hans Langendörfer SJ, zum Start des Kanals.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/4532521