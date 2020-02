Neckarsulm (ots) - Kaufland verzichtet ab sofort auf den Einwegdeckel aus Plastik bei ausgewählten Joghurt- bzw. Frischkäseartikeln aus dem Eigenmarkensortiment. Darunter zählen verschiedene Produkte der Kaufland-Marken K-Classic, K-Free und K-Take it veggie. Den Verbrauchern bietet das Unternehmen eine nachhaltige Alternative in Form eines wiederverwendbaren Mehrwegdeckels. Durch den Verzicht auf die Einwegwegdeckel spart Kaufland jährlich 60 Tonnen Plastik ein.Über den Mehrwegdeckel"Wir suchen laufend nach alternativen Verpackungsmöglichkeiten und innovativen Lösungen, um Kunststoff in unseren Verpackungsmaterialien zu reduzieren. Eine besondere Herausforderung ist dabei, Haltbarkeit und Produkteigenschaften der Lebensmittel zu gewährleisten", sagt Stefan Zimmer, Einkauf Eigenmarken Kaufland. "Deshalb freuen wir uns, dass wir unseren Kunden jetzt auch eine nachhaltige Alternative für die Einwegdeckel aus Plastik anbieten können", so Zimmer weiter.Um Milchprodukte im Kühlschrank luftdicht verschließen zu können und länger haltbar zu machen, enthalten Verpackungen von Joghurtbechern und anderen Milchprodukten neben der versiegelnden Verschlussfolie in der Regel einen Deckel aus Plastik, mit dem der Becher nach dem Öffnen wieder verschlossen werden kann. Bei Kaufland wird dieser Deckel ab sofort bei ausgewählten Eigenmarkenartikeln weggelassen. Stattdessen wird der Verbraucher animiert, eine nachhaltige und wiederverwendbare Alternative, den Mehrwegdeckel, zu verwenden.Der Mehrwegdeckel ist vielfach wiederverwendbar, spülmaschinengeeignet und für alle 500-Gramm-Joghurtbecher sowie verschiedene andere Volumina verwendbar. Er besteht aus lebensmittelechtem Material und kann recycelt werden. Der Deckel ist ab sofort bei Kaufland für 0,49 Euro pro Stück erhältlich.Über REset PlasticDie Schwarz Gruppe, die mit den Handelssparten Lidl und Kaufland zu den international größten Handelsunternehmen gehört, ist sich ihrer Verantwortung für die Umwelt bewusst und nimmt diese wahr. Mit REset Plastic, die 2018 ins Leben gerufen wurde, hat sie eine ganzheitliche, internationale Strategie entwickelt, die sich in fünf Handlungsfelder gliedert: Vermeidung, Design, Recycling, Beseitigung sowie Innovation und Aufklärung. Damit wird die Vision "Weniger Plastik - geschlossene Kreisläufe" Wirklichkeit.Die fünf Leitsätze der Handlungsfelder von REset Plastic- die Plastikstrategie der Schwarz Gruppe:1. REduce - VermeidungWir verzichten wo immer möglich und nachhaltig auf Plastik.2. REdesign - DesignWir gestalten Produkte so, dass sie recyclingfähig sind, und schließen Kreisläufe.3. REcycle - RecyclingWir sammeln, sortieren, recyceln und schließen Wertstoffkreisläufe.4. REmove - BeseitigungWir unterstützen bei der Beseitigung von Plastikmüll aus der Umwelt.5. REsearch - Innovation und AufklärungFür innovative Lösungen investieren wir in Forschung und Entwicklung und klären über Recycling und Ressourcenschonung auf. Erfahren Sie mehr unter: www.reset-plastic.com (http://www.reset-plastic.com)Über KauflandKaufland ist ein international tätiges Einzelhandelsunternehmen mit rund 1.300 Filialen und ca. 132.000 Mitarbeitern in acht Ländern. Ob in Deutschland, Polen, Tschechien, Rumänien, der Slowakei, Bulgarien, Kroatien oder der Republik Moldau, überall steht Kaufland für hohe Qualität, große Auswahl, günstige Preise und einen einfachen Einkauf.Bundesweit betreibt das Unternehmen rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.Pressemeldungen und Fotos zum Download finden Sie unter www.kaufland.de/presse (http://www.kaufland.de/presse)Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Ines Rottwilm, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-680419, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/4532583