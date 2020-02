Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts einer deutlich verschärften Lage bei der Ausbreitung des Coronavirus sollen Reisende aus Infektionsgebieten Informationen über ihren Aufenthaltsort nach der Ankunft abgeben müssen. Das hat der von der Bundesregierung eingesetzte Krisenstab zur Coronavirus-Epidemie beschlossen, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) bei einer Pressekonferenz in Berlin bekanntgaben. Eine entsprechende Anordnung werde er gemeinsam mit Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) treffen, sagte Spahn. Eine Abriegelung von Städten sei aus heutiger Sicht aber nicht notwendig.

Seehofer sagte, es sollten "Aussteigerkarten" ausgefüllt werden müssen. Für Flug- und Schiffsreisen werde dies angeordnet, für Bahn- und Busreisen hoffe man auf eine Selbstverpflichtung, um zurückverfolgen zu können, wer an Bord war. Für diese Bereiche gebe es keine unmittelbare Rechtsgrundlage für eine entsprechende Anordnung. Man hoffe aber auf eine entsprechende Zustimmung der Unternehmen bei einer Sitzung des Krisenstabes am Freitag. Die Maßnahme sei "für die Unterbrechung der Infektionsketten unverzichtbar", betonte Seehofer. Die Länder sollten zudem bei der Zuwanderung von Asylbewerbern Tests durchführen.

Spahn erklärte, es gehe darum, "das Geschehen zu verlangsamen und einzudämmen". Dazu müssten die Patienten isoliert werden und sämtliche Kontaktpersonen in Quarantäne genommen werden. Die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen zeige, dass dies "nur unter größtem Aufwand" gelinge. Noch immer sei die Erstinfektion dort nicht ausfindig gemacht worden. Die Bundesländer sollten nun ihre Pandemie-Pläne aktualisieren und ihre Inkraftsetzung vorbereiten. Spahn kündigte auch eine Informationsoffensive der Regierung an. Verdachtsfälle sollen demnach telefonischen Kontakt suchen.

"Die Lage ist ernst", sagte Seehofer. Der Innenminister kündigte an, dass sich der Krisenstab auch mit Großveranstaltungen wie der Internationalen Tourismus-Börse befassen werde. "Man muss das beurteilen und muss uns Politikern dann eine Empfehlung geben", hob er hervor. Eine Absage der im Sommer geplanten Olympischen Spiele sah er derzeit nicht geboten. "Jetzt warten wir einmal ab, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln", hob er hervor. "Aus meiner Sicht besteht jetzt als Sportminister noch kein Entscheidungsbedarf."

February 27, 2020

