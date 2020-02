Odeon Film AG: Vorläufige Zahlen 2019DGAP-Ad-hoc: Odeon Film AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Odeon Film AG: Vorläufige Zahlen 201927.02.2020 / 15:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Odeon Film AG war in ihrer zuletzt veröffentlichten Prognose von leicht steigenden Umsatzerlösen für 2019 gegenüber den Umsatzerlösen 2018 von 38 Mio. Euro, einer leicht steigenden Gesamtleistung gegenüber der Gesamtleistung 2018 von 41 Mio. Euro und einem EBIT für 2019 ausgegangen, der gegenüber dem EBIT 2018 von 1,5 Mio. Euro leicht steigt.Odeon Film erwartet nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 39 Mio. Euro, eine Gesamtleistung von ca. 49 Mio. Euro sowie einen EBIT von ca. 0,9 Mio. Euro. Die Definition des EBIT ist im Geschäftsbericht 2018 der Odeon Film AG auf Seite 1 enthalten.Kontakt: Odeon Film AG Investor Relations Hofmannstrasse 25-27 81379 München aktie@odeonfilm.de Tel. +49 (0)89 64958-027.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Odeon Film AG Hofmannstraße 25-27 81379 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 64958-0 E-Mail: aktie@odeonfilm.de Internet: www.odeonfilm.de ISIN: DE0006853005 WKN: 685300 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 985127Ende der Mitteilung DGAP News-Service985127 27.02.2020 CET/CEST