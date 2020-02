Nie zuvor gab es an einem Tag vier Neuzugänge an der Wiener Börse: Im Jänner 2019 war dies erstmals der Fall. In unserem Börse Social Magazine, das Mitte April erscheint, wollen wir über das direct market plus-Neulingsquartett fünf Quartale danach ausführlich berichten. Eines dieser Unternehmen ist Wolftank Adisa. Und da ist ein Buy durch Montega gekommen: Ziel 42 Euro (aktuell bei 28,8) begründet wird dies mit der Geschäftsausweitung in UK durch umfangreiche Kooperationsvereinbarungen und dem Markteintritt in Südamerika. Zudem sieht man auch die Umsetzung von Projekten in China derzeit nicht in Gefahr. Ein weiteres ist VST, das ist auch der Ort des Tages, denn Leya Hempel heute recherchiert hat.Ort des Tages: VST Headquarter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...