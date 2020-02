NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft angesichts einer Umsatzwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 US-Dollar belassen. Auch die Elite sei nicht immun für den Coronavirus, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wir betrachte dies aber weiter als vorübergehendes Problem und nicht als generelles Indiz für die Nachfrage nach den PC-Produkten des Softwarekonzerns./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 06:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2020 / 06:46 / ET



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



US5949181045

