Wien (pts023/27.02.2020/15:10) - * C-QUADRAT setzt Wachstum fort - das verwaltete Volumen der C-Quadrat Investment Group steigt um ca. EUR 200 Mio. auf über 8 Mrd. Euro * Fortführung der ARIQON Fonds mit Ergänzung des Managementansatzes durch C-QUADRAT-Expertise Die C-QUADRAT Asset Management GmbH, eine Tochtergesellschaft der C-Quadrat Investment AG, hat sich mit den Gesellschaftern der österreichischen ARIQON Asset Management AG ("ARIQON") über den Kauf von 100 Prozent der Anteile an der ARIQON geeinigt und wird somit - vorbehaltlich der Zustimmung der österreichischen Finanzmarktaufsicht - den langjährigen Vermögensverwalter und Fondsmanager ARIQON übernehmen. ARIQON Asset Management ist einer der Pioniere der österreichischen banken- und versicherungsunabhängigen Asset Manager und verwaltet seit 1999 mehrere Investmentfonds. Im Bereich der Multi Asset Fonds war ARIQON einer der ersten Anbieter in Österreich. Die C-QUADRAT Asset Management GmbH ist einer der führenden bankenunabhängigen Asset Manager im deutschsprachigen Raum mit einem Fokus auf Multi Assets, Nachhaltigkeit und Mikrofinanz. Die ARIQON Fonds werden weiterhin nach einem modernen, quantitativen Asset-Allocation-Modell veranlagt. Flexibilität in der Asset-Allocation-Ausrichtung, ein systematisches Risikomanagement und ein schnelles Anpassen an veränderte Marktbedingungen stehen dabei wie gehabt im Mittelpunkt. Neben der klassischen Fondsauswahl werden auch ETF-Produkte in den Portfolios berücksichtigt. Über C-Quadrat Die C-Quadrat Investment Group setzt sich aus mehreren unabhängigen Asset-Management-Unternehmen zusammen, die sowohl auf quantitative als auch auf diskretionäre Absolute- und Total-Return-Strategien spezialisiert sind. Die C-Quadrat Investment Group ist Pionier im Bereich nachhaltiger Investments und wurde kürzlich vom Investor Magazine zur ESG Group of the Year 2019/Europe ausgezeichnet. Gegründet 1991 in Wien, ist die C-Quadrat Investment Group heute mit Büros in Wien, Paris, Frankfurt, Madrid, Genf, Zürich, Jerewan und Tiflis vertreten und in mehr als 21 Ländern Europas und Asiens aktiv. Rückfragehinweis C-Quadrat Günther Kastner Geschäftsführer Schottenfeldgasse 20 A-1070 Wien Tel.: +43 1 515 66 612 E-Mail: g.kastner@c-quadrat.com http://www.c-quadrat.com Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. (Ende) Aussender: C-QUADRAT Investment AG Ansprechpartner: Günther Kastner Tel.: +43 1 515 66 612 E-Mail: g.kastner@c-quadrat.com Website: www.c-quadrat.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200227023

