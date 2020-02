Die C-Quadrat Asset Management GmbH, eine Tochtergesellschaft der C-Quadrat Investment AG, erwirbt 100 Prozent an der österreichischen Ariqon Asset Management AG - eine Gesellschaft, die seit 1999 mehrere Investmentfonds verwaltet. Die Ariqon-Fonds werden weiterhin nach einem quantitativen Asset-Allocation-Modell veranlagt. "Flexibilität in der Asset-Allocation-Ausrichtung, ein systematisches Risikomanagement und ein schnelles Anpassen an veränderte Marktbedingungen stehen dabei wie gehabt im Mittelpunkt", wie es heißt. Neben der klassischen Fondsauswahl werden auch ETF-Produkte in den Portfolios berücksichtigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...