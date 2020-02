Der Ölpreis erleidet gerade einen neuen Schwächeanfall, der technisch einigen Schaden angerichtet hat. Wie in unten stehender Grafik ersichtlich, ist der Ölpreis der Sorte Brent dabei, auf Wochencandle-Basis unter seinem Tief vom Drama-Weihnachtstag 2018, als an den Börsen der USA viele kalte Füße bekamen, zu fallen.Intra-Weekly ist der Kurs zwar noch nicht unter das damalige Tief bei 50,29 Dollar gefallen. Aber das entscheidet sich auch erst morgen Abend.Tatsache bleibt, dass für die Interpretation eines Doppelbodens, der wieder steigende Notierungen ankündigt, der zweite Teilboden höher als der erste liegen sollte.Der Wochencandle-Schlusskurs des ersten Bodens zu Weihnachten 2018 lag bei 53,06 Dollar, der aktuelle Ölpreis steht bei 51,29 Dollar. Es wird also eng für diese charttechnisch optimistische Prognose.

