Neues Basisszenario: Die Analysten von Raiffeisen Research haben ein neues Update zu ihren Einschätzungen der Auswirkungen der Corona-Virus-Epidemie auf die Märkte veröffentlicht. Seit Montag ist, nach dem Muster Italien, die Krankheit längst auch in anderen Ländern (de facto weltweit, inklusive USA) in der Breite angekommen und wird in den nächsten Tagen und Wochen in größerem Stil festgestellt und zumindest anfangs auch zu größeren Quarantänemaßnahmen führen, so die Raiffeisen-Experten. Sollten sich diese Gegenmaßnahmen nicht als erfolgreich herausstellen, würde sich COVID-19 weltweit als neue endemische Erkrankung etablieren, die (wahrscheinlich saisonal) immer wieder auflebt, bis sie mit einer Impfung erfolgreich zurückgedrängt werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...