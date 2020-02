Soweit bekannt, bezieht man aus mehr als 150 eigenen und fremden Firmen Produkte. Umgekehrt liefert Adidas rd. 30 % seiner Waren nach China. Welche Folgen wird also die Virus-Epidemie haben, worüber in Herzogenaurach kein Wort über die Lippen kommt. Reichen die bisherigen Kurskorrekturen von rd. 20 %? Wenn dort der Blitz einschlägt, werden es 30 oder 40 %.



