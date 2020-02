China ist für AMAZON eine besondere Herausforderung, denn AMAZON ist der weltgrößte Lieferservice vor FEDEX und UPS. Zudem besonders empfindlich in dem bislang boomenden Cloud-Geschäft, das den größten Gewinnbringer des Konzerns darstellt. Darin liegt die Achillesferse für AMAZON. Ein KGV von 54 (!) ist nur ein begrenzter Maßstab, aber: Der gegenwärtige Marktwert von rd. 1 Bio. $ lässt sich nur nachhaltig verteidigen, wenn die Gewinne sich um mindestens 100 % über eine Laufzeit von drei bis vier Jahren erhöhen lassen. Darauf wird es ankommen, oder aber:



Um neu in AMAZON zu investieren, müsste man eine Performance von etwa 10 % annehmen. Sie erfordert eine Höherbewertung um glatte 100 Mrd. $. Das lässt sich schwer begründen. Das Problem aller High-Techs kommt hinzu:



Das größte Risiko für den Markt geht vom ETF-Markt und den großen Tech-Werten, den FAANG-Aktien, aus. Der weltweite ETF-Markt beendete das Jahr 2019 mit einem Rekordvolumen von 6,3 Bio. $. Allein 2019 sind 570 Mrd. $ neu in ETFs geflossen. Diese Zuflüsse waren ursächlich für die starke Entwicklung von Werten wie AMAZON, APPLE, ALPHABET und Co. Die Ausbreitung des Coronavirus ist die Begründung für eine Korrektur, die sich zum handfesten Crash entwickeln kann. …



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Lage bei den Technologie-Werten und verrät Ihnen wie Sie sich als Anleger hier am besten positionieren.



